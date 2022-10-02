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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:13

Главный тренер «Зенита»: «Мы в третьей четверти просто прекратили играть»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги стартового матча Единой лиги ВТБ, в котором действующие чемпионы проиграла на своей площадке УНИКСу (79:82).

«Хочу поздравить УНИКС с этой победой. Это была тяжелая игра, в которой у каждой команды были шансы на победу.

Мы в третьей четверти просто прекратили играть, очень плохо играли в нападении, набрали всего 4 очка за первую половину десятиминутки и в итоге не смогли вернуться. Но мы только в самом начале сезона, и нам еще есть над чем работать», — цитирует тренера сайт «Зенита».

БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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