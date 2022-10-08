Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:41

Паскуаль — о матче с «Пармой»: «Игра «Зенита» была неприемлемой, не хватало концентрации»

Паскуаль назвал игру «Зенита» неприемлемой в матче с «Пармой»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Пармой» (65:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, играть при таких полных трибунах было большим удовольствием. Во-вторых, наша игра была сегодня неприемлемой, в особенности в первые 20 минут. Нам не хватало достаточной концентрации, лучшей игры в защите и нападении. Мы играли без энергии, которая должна быть у нас. Именно поэтому соперник был намного лучше в первой половине, чем мы. После большого перерыва мы изменили рисунок игры, стали лучше в защите и нападении, несмотря на то, что сегодня у нас была не лучшая игра. В итоге мы переломили ход матча и забрали очень важную для нас победу после проигрыша от УНИКСа», — приводит слова Паскуаля сайт «Зенита».

«Зенит» одержал первую победу в сезоне-2022/23. Команда занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6938
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Райкович: «Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру»

Главный тренер «Минска»: «Когда мы можем сделать только 60 очков, очень сложно рассчитывать на победу над ЦСКА»