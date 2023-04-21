Паскуаль: «Зенит» был лучше УНИКСа в защите и в нападении, чем в первых двух матчах»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (71:83) в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Спасибо болельщикам, которые пришли, они очень нам помогли. Сегодня мы показали свои возможности, были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах. Хотя в первые 30 минут мы все еще играли нервозно, мазали совершенно открытые и легкие броски. Во второй половине мы начали чувствовать игру, стали более эффективными, в защите играли на своем уровне, были лучше в нападении. В конце концов, мы сделали 21 результативную передачу, 10 потерь — это более-менее наши цифры. Поэтому мы и победили», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч между командами пройдет 23 апреля в Санкт-Петербурге.