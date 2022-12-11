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Единая лига ВТБ

11 декабря, 21:21

Паскуаль — о матче между «Зенитом» и УНИКСом: «Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение команды от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (94:95).

«Поздравляю УНИКС с победой! Считаю, это был отличный матч для болельщиков. Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги и старались хорошо защищаться, но временами нам это не удавалось. В концовке ньюансы решили исход матча. К сожалению, мы проиграли, но поражения — часть баскетбола. Для нас еще ничего не потеряно. Сейчас декабрь, впереди второй круг и плей-офф», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, одержав 14 побед в сезоне. «Зенит» расположился на третьей строчке, имея в активе 12 побед в 15 матчах.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/rejnolds-dominiruet-i-prinosit-uniksu-pobedu-nad-zenitom/
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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