Паскуаль о матче с ЦСКА: «У «Зенита» не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (69:72) в матче Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Эту игру мы начали слишком эмоционально, и я думаю, что это сыграло свою решающую роль. У нас не было спокойствия, чтобы принимать взвешенные решения в атаке. Игра могла пойти по разным сценариям, каждый мог победить, но мы промазали слишком много открытых бросков. Мы совершили на 17 бросков больше, но уступили даже несмотря на это. Это странно, но иногда такое случается. Нужно продолжать!» — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

«Зенит» после этого матча лишился шансов на второе место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ. 22 марта команда сыграет в гостях против МБА.