Паскуаль: «Небольшие ошибки в четвертой игре с ЦСКА стоили нам победы»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (72:77) в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с этой победой. В этом матче у нас были шансы победить, команда играла намного лучше, чем в предыдущем матче. В первые три минуты третьей четверти мы просто рассыпались, и хотя в остальные 37 минут мы играли более-менее как нужно, боролись, были сконцентрированы, не совершали много потерь, ЦСКА заработал большое преимущество и извлек из этого выгоду. В концовке мы совершили небольшие ошибки на подборе после штрафных ЦСКА. Быстрое нападение — Курбанов, быстрое нападение — Мур, бессмысленный фол Торопова на Курбанове и два штрафных... Эти небольшие ошибки в такой игре стоили нам победы», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.