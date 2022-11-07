Хави Паскуаль: «Без центрового играть очень тяжело, да и без мощного форварда тоже, потому что и с этим у нас проблемы»

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

— В последнее время у нас было немало проблем, было сразу несколько травм на одной и той же позиции. Играть в таких условиях нелегко, но вся команда хочет побеждать, хочет играть за себя и за того парня. К счастью, сегодня мы добились важной победы. В целом, неплохо сыграли в защите, были хороши в нападении, особенно в первой половине. Во второй половине получалось с переменным успехом, но в целом, мне кажется, мы должны быть довольны тем, как сыграли сегодня.

— В этой ситуации с травмами, как считаете, удалось ли улучшить качество игры по сравнению с предыдущим матчем?

— Очень тяжело играть без чистого центрового. Сегодня на этой позиции играл Сергей Торопов, и он снова получил повреждение. Он не смог закончить матч, выбыл в тот момент, когда нам нужно было контролировать концовку. Так что да, без центрового играть очень тяжело, да и без мощного форварда тоже, потому что и с этим у нас проблемы. Это нелегко.

Но имеем что имеем, иногда тебе нужно просто пройти через все проблемы и доказать, чего ты стоишь. Это именно то, что мы пытаемся сделать.

— Вы уже сказали про Торопова. Он в начале матча мазал много броском — это из-за травмы или просто переволновался?

— Иногда ты просто мажешь. Как тренер, я никогда не говорю, что игрок промахивается; я говорю, что мы все промахиваемся. Я всегда стараюсь быть с игроком, когда он ошибается или когда он делает что-то хорошо. Он очень помог нам сегодня, и мне кажется, что если бы он не получил травму, то мы бы контролировали матч лучше. К сожалению, он травмировался и нам нужно было продолжать играть без него.

Но, в целом, я рад тому, что видел сегодня в его исполнении. Это правда, что в начале матча он смазал несколько простых мячей, но после этого он хорошо помог нам как в защите, так и в нападении. Так что у меня нет никаких претензий к нему.

— Поздравляем с сотой победой в качестве главного тренера «Зенита». Что этот факт значит для вас?

— Спасибо большое. Очевидно, дело не только во мне, я не один выиграл эти 100 матчей. Весь клуб делает все возможное с самого первого момента, когда я пришел сюда. Мы стараемся сделать что-то большое вместе, и пока что я могу сказать, что нам это удается. Но сейчас нам нужно не останавливаться и продолжать в том же духе и постараться добыть столько побед в этом сезоне, сколько мы только можем.