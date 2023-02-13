Паскуаль: «Сегодня «Нижний Новгород» был лучше нас, поэтому победил»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил игру команды в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (70:79).

«Поздравляю «Нижний Новгород» с победой — он сегодня был лучше нас, поэтому победил. В первой половине у нас был шанс создать себе отрыв, но во второй половине, особенно в четвертой четверти нижегородцы выглядели увереннее. Для нас абсолютно неприемлемо допускать 17 потерь и позволять сопернику брать 11 подборов в нападении. В этом причина нашего поражения. В последнее время мы испытываем трудности в тренировочном процессе — у многих игроков проблемы со здоровьем. Позавчера в подготовке участвовали всего девять человек. Реальность такова: не тренируешься, не выигрываешь», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Паскуаля.

В следующем матче «Нижний Новгород» в гостях снова сыграет против «Зенита», встреча пройдет 2 марта. Питерский клуб в ближайшей игре встретится с УНИКСом 26 февраля.