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Единая лига ВТБ

18 апреля, 23:12

Паскуаль — о матче с УНИКСом: «Мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть»

Мария Гусева
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ против УНИКСа (59:68).

«Счет в полуфинальной серии 0-2, — приводит пресс-служба лиги слова Паскуаля. — Поздравляю УНИКС, они сохранили преимущество своей площадки. Сегодня мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть. Мы начали этот матч нервно и плохо действовали в нападении. Будем готовиться к домашней игре».

Казанский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге.

УНИКС&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. УНИКС дважды побеждает чемпиона, ЦСКА теряет лидера. Промежуточные итоги полуфиналов Единой лиги ВТБ
Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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