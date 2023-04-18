Паскуаль — о матче с УНИКСом: «Мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ против УНИКСа (59:68).

«Счет в полуфинальной серии 0-2, — приводит пресс-служба лиги слова Паскуаля. — Поздравляю УНИКС, они сохранили преимущество своей площадки. Сегодня мы были ближе к победе, но в последней четверти перестали играть. Мы начали этот матч нервно и плохо действовали в нападении. Будем готовиться к домашней игре».

Казанский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге.