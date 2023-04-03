Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

3 апреля, 23:13

Паскуаль о победе над МБА: «От начала до конца мы лидировали и хорошо играли»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (87:60) во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы победить, — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля. — Думаю, от начала до конца мы лидировали, хорошо играли и в обороне, и нападении. Поздравляю команду, теперь надо продолжать. Теперь счет в серии 1-1, надо готовиться к следующей игре. Разгром? Это время плей-офф, поэтому достаточно побеждать «+1». Важно, что мы победили, что теперь счет 1-1. Новая игра будет другой, нужно быть готовыми».

«Зенит» сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами пройдет 6 апреля в Москве.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК МБА
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пашутин о серии с УНИКСом: «У «Пармы» еще остается шанс, мы верим в него»

Главный тренер МБА Карасев: «Мы развалились под прессингом и давлением «Зенита»