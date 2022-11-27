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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:37

Паскуаль — о победе над «Нижним Новгородом»: «Чуть было не затащили себя в сложную концовку»

Мария Гусева
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (72:67) в матче Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь я хотел бы отметить защиту соперников, которую они продемонстрировали сегодня. Они вынудили нас совершить 22 потери, поскольку действовали очень агрессивно. Нам было тяжело на протяжении всего матча. Перед четвертой четвертью мы владели комфортным преимуществом и должны были просто завершить этот матч. Но в последний момент допустили фол при попытке трехочкового броска и чуть было не затащили себя в сложную концовку. К счастью, завершили матч в свою пользу», — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля.

«Зенит» одержал пятую победу подряд, команда занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на шестой строчке.

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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