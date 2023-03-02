Паскуаль — о матче с «Нижним Новгородом»: «Мы счастливы победить»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (83:67) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мои первые слова сегодня — соболезнования Греции после этой трагедии с поездами, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Паскуаля. — Хочу выразить свои глубочайшие соболезнования всем людям, всем семьям, кто пострадал в этом столкновении. Я очень люблю Грецию, поэтому от меня и от команды посылаю им слова поддержки. Если же говорить о матче, мы счастливы победить. Весь сезон мы нам очень не везет с травмами — одна, вторая, третья. Сейчас мы не можем рассчитывать на Томаса Эртеля и на Адриена Моэрмана. Это проблема, но команда сегодня сделала шаг вперед, сыграла за себя и за этих парней и в итоге смогла победить».

«Зенит» одержал вторую победу подряд и занимает третье место в таблице группы А Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» идет на пятой строчке.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива-Кубань» 7 марта. «Нижний Новгород» на день раньше встретится с УНИКСом.