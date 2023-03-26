Паскуаль — о победе над УНИКСом: «В начале матча играли слишком напряженно»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над УНИКСом (83:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, что для болельщиков это была неплохая игра, — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля. — Обе команды старались хорошо играть в обороне и в нападении за один матч до старта плей-офф. Мы начали не так хорошо, в начале матча играли слишком напряженно, поэтому за первую четверть команда совершила пять потерь. Это слишком много. Но шаг за шагом мы начали чувствовать свою игру, это все началось с защиты, а уже во второй половине, я думаю, мы выглядели лучше и в итоге заслужили эту победу».

В 1/4 финала плей-офф «Зенит» сыграет против МБА. Первый матч пройдет 1 апреля. УНИКС встретится с «Пармой», первая игра состоится также 1 апреля.