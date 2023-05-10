Паскуаль — о поражении от ЦСКА: «Во второй половине игра не шла, мы потеряли контроль»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (60:71) в третьем матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.

«В первой половине мы почти все сделали правильно в защите и нападении, совершили всего три потери, — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля. — Но во второй половине мы все сделали наоборот: игра не шла, мы потеряли контроль, начали действовать глупо, совершали простые ошибки. После этого уже нельзя было вернуться — без реакции, без физической борьбы, без времени, без всего. Команда подходит к этому отрезка сезона полностью выгоревшей — без игроков, без характера, физически неготовой. Это то, что и произошло сегодня. Как только что-то одно пошло немного не так, мы просто перестали играть и закончили матч».

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.