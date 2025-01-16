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Сегодня, 11:25

Паскуаль: «Важно, чтобы «Зенит» занял первое или второе место в регулярном сезоне»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер БК «Зенит» Чави Паскуаль рассказал «СЭ» о целях команды на регулярный сезон Единой лиги ВТБ-2024/25.

«Для меня чрезвычайно важно, на каком месте мы финишируем в регулярном чемпионате, — подчеркнул «СЭ» Паскуаль. — Наша цель — занять первое или второе место, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Вы помните, что у нас была продолжительная победная серия, включая победу над ЦСКА 7 декабря. Потом наступил спад (в последних шести матчах сине-бело-голубые трижды уступили прямым конкурентам. — Прим. «СЭ»). Сейчас важно восстановиться и нащупать ту победную поступь, которая позволит нам одержать как можно больше побед в оставшихся играх и занять место в топ-2».

В 25 матчах «Зенит» одержал 20 побед и занимает третье место в турнирной таблице. У УНИКСа — 21 победа в 26 играх, у лидирующего ЦСКА — 22 победы в 25 матчах.

БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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