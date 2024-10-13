Главный тренер «Зенита» Паскуаль заявил, что промах Спеллмэна не определил исход матча с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (77:83).

«Мы не очень хорошо начали этот матч, прежде всего в защите на первых минутах. Постепенно мы стали возвращаться в игру и имели шансы на победу в последней ее части, но в последние 4 минуты мы сделали 4 потери и промазали 3 броска.

В концовке, когда оставалось 11 секунд и мы отставали 4 очка, у нас было две опции, одна из них — вывод [Омари] Спеллмэна на бросок. Мы проиграли не из-за того, что он промахнулся — у нас были возможности лучше сыграть еще до этого», — заявил Паскуаль.

После 7 игр петербургская команда занимает 3-е место в турнирной таблице с процентом побед 0,714. ЦСКА — на 2-й строчке с показателем 0,800.