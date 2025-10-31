Гомельский: «Надеюсь, ЦСКА дойдет до финала Единой лиги ВТБ и выиграет его»

Четырехкратный чемпион СССР и комментатор Владимир Гомельский оценил начало сезона для ЦСКА.

«Меня расстроило поражение в Перми и огорчил проигрыш от «Меги». Однако победа в Санкт-Петербурге над «Зенитом» и феноменальная по качеству защита в матче против УНИКСа порадовали меня. Я уверен, что с таким тренером, как Пистиолис, и с таким желанием большинства игроков ЦСКА будет прибавлять. Поэтому я надеюсь, что ЦСКА не просто дойдет до финала плей-офф Единой лиги ВТБ, но и выиграет его», — цитирует Гомельского ТАСС.

ЦСКА с 6 победами и 1 поражением занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне армейцы стали победителями турнира, обыграв в финальной серии «Зенит» со счетом 4-2.