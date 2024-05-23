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Сегодня, 18:00

Грин назвал Димитриевича особенным игроком

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник УНИКСа Эрик Грин в интервью «СЭ» рассказал, что играл в решающем матче полуфинальной серии Лиги ВТБ с недолеченной травмой.

— Победа над «Локо» была добыта только в седьмом матче. Что скажете о сопернике?

— У них очень сильная, организованная команда. Видно, что Александр Секулич проделал огромную работу, поэтому выиграть у них серию было очень непростой задачей. Пришлось выложиться на полную, чтобы победить в седьмой игре. Все решило несколько точных попаданий на последней минуте. В «Локо» играют два моих близких друга — Карвел Андерсон и Патрик Миллер. Они тоже были достойны финала, но мы оказались немного сильнее.

— Слышал, что вы играли этот матч на уколах. Это правда?

— Да, это так. У меня есть повреждение, но я сразу сказал, что хочу принять участие в седьмом матче. Решалась судьба сезона: мы выходим в финал или только в серию за третье место. Разница огромная. Поэтому я должен был быть рядом со своими партнерами. Рад, что смог реализовать свои броски, и надеюсь, что смогу сыграть в финальной серии.

— Суперигра Ненада Дмитриевича стала Х-фактором матча. Что скажите про лидерские качества македонского разыгрывающего?

— Нено — особенный игрок. Он очень любит большие матчи, всегда проводит их на высоком уровне. Мы пытались поддерживать его, брать игру на себя, когда Дмитриевича особенно плотно опекали. Это общая победа, но Нено внес в нее огромный вклад. Его уверенность впечатляет.

Эрик Грин. «ЦСКА преобразился после смены тренера, но у нас хорошие шансы победить в финале». Грин — о развязке сезона
БК УНИКС
БК ЦСКА
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