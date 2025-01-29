Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:55

Паскуаль: «Завершили игру с МБА за первые 20 минут»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (73:50) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые были здесь. Во-вторых, пожелать всего наилучшего МБА, всем игрокам и тренерам. Пожелать успехов до конца сезона. Мы завершили игру за первые 20 минут. Сыграли солидно как в защите, так и в атаке. Во второй половине встречи, несмотря на то, что в обороне мы более-менее оставались серьезными, в нападении наша команда не действовала эффективно и не показывала хороший уровень. Но нам удалось завершить матч победой. Двигаемся дальше», — цитирует Паскуаля официальный сайт клуба.

«Зенит» одержала 23-ю победу в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице. МБА с 8 победами в 28 играх идет на 10-й строчке.

Источник: Официальный сайт "Зенита"
Баскетбол
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
Читайте также
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи
«Дюков будет президентом РФС или Иисус Христос, пока наше возвращение — это только разговоры». Колосков — о выборах главы РФС
Опубликован список самых медийных лиц российского спорта 2024 года
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Популярное видео
Когда сыграет Ткачев? Скандал в матче «Локо» — «Динамо»
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя