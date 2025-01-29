Паскуаль: «Завершили игру с МБА за первые 20 минут»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над МБА (73:50) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые были здесь. Во-вторых, пожелать всего наилучшего МБА, всем игрокам и тренерам. Пожелать успехов до конца сезона. Мы завершили игру за первые 20 минут. Сыграли солидно как в защите, так и в атаке. Во второй половине встречи, несмотря на то, что в обороне мы более-менее оставались серьезными, в нападении наша команда не действовала эффективно и не показывала хороший уровень. Но нам удалось завершить матч победой. Двигаемся дальше», — цитирует Паскуаля официальный сайт клуба.

«Зенит» одержала 23-ю победу в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице. МБА с 8 победами в 28 играх идет на 10-й строчке.