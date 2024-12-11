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Сегодня, 21:50

Паскуаль — о победе над «Астаной»: «Удалось сделать так, чтобы сыграли практически все игроки»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу петербургской команды над «Астаной» (96:59) в матче Единой лиги ВТБ.

— Я хотел бы пожелать «Астане» удачи и всего самого наилучшего до конца этого сезона. Была, в общем-то, неплохая игра. Нам удалось сделать так, чтобы сыграли практически все игроки. Как я уже сказал, нам нужно на позитивной ноте закончить размышлять об этой игре и думать уже о том, что у нас впереди, — передает слова Паскуаля корреспондент «СЭ».

«Зенит» одержал 11-ю победу подряд и на данный момент возглавил турнирную таблицу лиги.

БК Астана
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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