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Сегодня, 11:21

«Химки», «Зенит» и УНИКС выразили соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские клубы, в которых выступал бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма, выразили соболезнования в связи со смертью баскетболиста.

Сообщения с соболезнованиями появились в cоцсетях «Зенита», «Химок» и УНИКСа, за которые спортсмен выступал с 2015 по 2021 год.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой.

Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
БК Химки
Янис Тимма
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