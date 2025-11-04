Видео
4 ноября, 19:47

Хорватский баскетболист Шаманич стал игроком «Зенита»

Алина Савинова

«Зенит» подписал контракт с тяжелым форвардом Лукой Шаманичем, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 25-летним хорватом рассчитан до конца сезона-2025/26.

На молодежном уровне баскетболист выступал за «Загреб», «Барселону Б» и «Олимпию». На драфте НБА 2019 года Шаманич был выбран в первом раунде под общим 19-м номером «Сан-Антонио». В НБА он также играл за «Юту». Всего на его счету 86 матчей в лиге Северной Америки.

С 2024 по октябрь 2025 года Шаманич выступал за «Басконию». В чемпионате Испании прошлого сезона он провел 21 матч, в среднем набирая 7,5 очка и 2,4 подбора. В Евролиге-2024/25 хорват сыграл 15 встреч. В этом сезоне тяжелый форвард принял участие в 2 играх в национальном первенстве и в 5 матчах в Евролиге.

Источник: https://bc-zenit.com/news/10706
БК Зенит
