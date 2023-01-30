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Единая лига ВТБ

30 января, 23:08

Тренер УНИКСа: «На протяжении 30 минут встречи мы играли плохо»

Иван Шитик
Корреспондент
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И.о. главного тренера УНИКС Артур Бигеев прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (86:85) в матче Единой лиги ВТБ.

«На протяжении 30 минут встречи мы играли плохо. Это далеко не лучший матч команды, прежде всего, в защите. Безусловно, я рад, что в четвертой четверти ребята собрались и отыграли в обороне так, как они могут и должны. В этом периоде мы показали другую энергетику, другое желание. Агрессивность и интенсивность были гораздо выше. К сожалению, это случилось лишь в финальной 10-минутке. Но победа есть победа.

Индивидуально отмечу Дэрила Мэйкона, который, в целом, отлично сыграл в нападении и забил решающий бросок. Это игрок такого уровня, который может решить исход встречи», — приводит слова тренера сайт лиги.

Главный тренер казанской команды Велимир Перасович и его ассистент Милан Каркаш пропускали матч между УНИКСом и «Нижним Новгородом» по болезни.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-pobezhdaet-v-volzhskom-derbi-kambek-v-chetvertoj-chetverti-i-rekord-mejkona/
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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УНИКС с разницей в одно очко победил «Нижний Новгород»