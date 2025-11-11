«Уралмаш» в овертайме победил «Игокеа» на Basket Cup

«Уралмаш» обыграл «Игокеа» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup-2025 — 91:86 ОТ. Встреча прошла в Лакташи (Босния и Герцеговина).

Лучшую результативность в матче продемонстрировали Драган Милосавлевич из «Игокеа» (19 очков) и выступающий за российскую команду Кирилл Писклов (17 очков).

«Уралмаш» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице группы Б, в которой лидирует «Зенит». «Игокеа» провела одну игру на турнире и располагается на последней строчке в квартете. В этой группе также выступает УНИКС, у которого третья позиция.