Швед находился без сознания около 20 минут после нападения

Как стало известно «СЭ», после нападения баскетболист ЦСКА Алексей Швед был без сознания около 20 минут.

Ранее стало известно, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Во вторник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Швед стал жертвой нападения, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проводит проверку по факту инцидента.

Шведу 34 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.