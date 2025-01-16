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Игрок «Локомотива-Кубани» Би Джей Джонсон перенесет операцию на плече

Сергей Ярошенко
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Форвард «Локомотива-Кубани» Би Джей Джонсон выбыл из строя на неопределенный срок и перенесет операцию на плече, сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Американец получил повреждение в матче против «Самары» (96:69), который прошел 14 января.

«После проведения диагностики в Москве был поставлен диагноз «повреждение суставной губы правого плечевого сустава». Игроку потребуется оперативное лечение. Сроки восстановления станут понятны после проведения операции», — сказал начальник медслужбы клуба Константин Шубин.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ 29-летний форвард провел 23 матча за «Локомотив-Кубань», в среднем за игру набирая 12,5 очка и делая 3,8 подбора.

Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубани»
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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