Илона Корстин назвала седьмой матч УНИКСа и «Зенита» украшением сезона Лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от седьмого матча полуфинальной серии УНИКС — «Зенит». Казанцы обыграли действующих чемпионов (80:79) на своем паркете и вышли в финал.

«Мы увидели отличный матч, который, безусловно, стал настоящим украшением сезона лиги ВТБ, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — Обе команды показали фантастическую игру в защите, все игроки, выходившие на паркет, боролись за каждый мяч. Поэтому справедливо все дошло до напряженной концовки, где немного удачливее были хозяева. Им очень помогла поддержка болельщиков, которые в этот вечер (и вообще на протяжении всей серии) великолепно поддерживали свою команду. Выделила бы Ненада Димитриевича и Томаса Эртеля. Это была настоящая битва двух лидеров, которые вели свои команды вперед».

В седьмом матче Эртель набрал 23 очка и 11 передач, на счету Димитриевича 24 очка. Из них 17 разыгрывающий настрелял в четвертой четверти.