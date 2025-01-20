Корстин о переходе Шведа в «Зенит»: «Это позитивная новость для Лиги и всех болельщиков»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Это позитивная новость для Единой лиги и всех болельщиков, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — К нам возвращается самый результативный игрок за всю историю турнира, лидер по многим статистическим показателям. Хочу пожелать Алексею удачи, чтобы он продолжил радовать болельщиков красивым баскетболом. Был не менее результативен, чем в двух предыдущих командах Единой лиги — «Химках» и ЦСКА. Мне интересно посмотреть, как Швед будет играть под руководством Хави Паскуаля. Это тренер другой формации, который умеет отлично использовать таких умных игроков как Алексей».

Последние полтора сезона Швед провел в китайском «Шаньси», переписав рекорд местного чемпионата: шесть точных трехочковых за четверть.