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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:05

Илона Корстин раскрыла цифры по телеаудитории Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» отметила, что Матч всех звезд (МВЗ) 2023 оказался успешным с точки зрения доходов и расходов.

— Можно сказать, что у этого МВЗ есть все шансы себя окупить, учитывая полный зал зрителей (в прошлом году трибуны «ВТБ Арены» можно было заполнить только на 50 процентов из-за коронавирусных ограничений)?

— Мы практически вышли в ноль. Так что я очень довольна, как мы провели этот МВЗ с точки зрения доходов и расходов. Мы нашли спонсоров на все открытые позиции, продали абсолютно все билеты. Да, была мощная застройка под сцену, и это не позволило нам продать еще около тысячи билетов, но, с другой стороны, сцена была грамотно расположена. Она, безусловно, добавляла праздничную атмосферу.

— Могли бы раскрыть цифры по телеаудитории МВЗ? Сколько зрителей смотрели онлайн-трансляцию?

— Онлайн-трансляцию на сайте и в приложении лиги посмотрело около 20 тысяч зрителей. Что касается телеаудитории, то она составила около 0,9 процента. Для понимания, это примерно как у топового матча футбольной РПЛ. Во всех наших социальных сетях аудитория выросла на 10-15 процентов. Это значит, что именно через МВЗ новые люди стали интересоваться Единой лигой.

Полное интервью Илоны Корстин «СЭ» здесь

Илона Корстин
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