Илона Корстин уверена, что на матче ЦСКА — «Зенит» будет аншлаг

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась ожиданиями от предстоящего матча регулярного сезона ЦСКА — «Зенит», который состоится 2 февраля в Москве. Высока вероятность, что в составе сине-бело-голубых в этой игре примет участие Алексей Швед.

«ЦСКА — «Зенит» — это всегда интересная вывеска, — отметила «СЭ» Корстин. —Привлекательная для болельщиков и для лиги. Присутствие Шведа в составе «Зенита» делает это противостояние еще более горячим. Уверена, что будет аншлаг и очень приятная атмосфера. В целом все матчи команд топ-4 друг против друга непредсказуемые и интересные. Силы ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань» примерно равны, и все зависит от нюансов, мелких деталей. Меня радует что Лига ВТБ конкурентна и интересна любителям баскетбола. Об этом говорят полные залы и хорошие ТВ рейтинги».

В текущем сезоне ЦСКА и «Зенит» обменялись домашними победами.