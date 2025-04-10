Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

10 апреля, 11:45

Попов — о любимом игроке: «В восторге от Шакила О'Нила»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» рассказал о том, против кого ему было тяжелее всего играть.

— Недавно разговаривали с вашим коллегой по амплуа Евгением Минченко, и он сказал, что сложнее всего последние годы играть против Джалена Рейнольдса. Кого назовете вы?

— Не в этом сезоне, а в целом из тех, с кем мне было тяжело и интересно играть, выделю троих. Владимир Веремеенко, Артем Параховский и Владо Драгичевич. Эти ребята очень помогли мне на тренировках, многому у них научился. С ними было реально интересно. Рейнольдс — очень сильный, с ним тяжело. Но эти ребята, на мой взгляд, получше.

— Веремеенко — настоящая легенда.

— Да, мне еще и удалось с ним в одной команде поиграть. Параховский тоже делал какие-то нереальные вещи. Помню, мы были на сборах в Испании. Он заходил в море — и оно просто расходилось перед ним на две части. (Смеется.)

— У вас случались серьезные зарубы с конкурентами по позиции на тренировках?

— А так почти всегда бывает. Сначала буквально дерешься на тренировках с конкурентами, а потом понимаешь, что смысла нет, и становится нормально. Помню, в «Спартаке» в сезоне-2013/14 был американский центровой, Джаред Хоман. Была тренировка, и он так развернулся локтем, что у меня до сих пор остался астигматизм.

— Был ли у вас в детстве кумир, у которого хотелось взять автограф?

— Всегда нравился Шакил О'Нил. Я в восторге от него. Человек закончил карьеру и вроде бы мог расслабиться, ничего не делать. А он классно ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Я бы хотел так же двигаться. Так что, если есть предложения, пишите. (Смеется.)

Шакил О'Нил и&nbsp;Илья Попов.«Шакил О'Нил ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Хотел бы двигаться так же». Откровения баскетболиста Попова
Баскетбол
Шакил О`Нил
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В ЮАР футболист умер во время матча
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя