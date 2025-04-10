Попов — о любимом игроке: «В восторге от Шакила О'Нила»

Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» рассказал о том, против кого ему было тяжелее всего играть.

— Недавно разговаривали с вашим коллегой по амплуа Евгением Минченко, и он сказал, что сложнее всего последние годы играть против Джалена Рейнольдса. Кого назовете вы?

— Не в этом сезоне, а в целом из тех, с кем мне было тяжело и интересно играть, выделю троих. Владимир Веремеенко, Артем Параховский и Владо Драгичевич. Эти ребята очень помогли мне на тренировках, многому у них научился. С ними было реально интересно. Рейнольдс — очень сильный, с ним тяжело. Но эти ребята, на мой взгляд, получше.

— Веремеенко — настоящая легенда.

— Да, мне еще и удалось с ним в одной команде поиграть. Параховский тоже делал какие-то нереальные вещи. Помню, мы были на сборах в Испании. Он заходил в море — и оно просто расходилось перед ним на две части. (Смеется.)

— У вас случались серьезные зарубы с конкурентами по позиции на тренировках?

— А так почти всегда бывает. Сначала буквально дерешься на тренировках с конкурентами, а потом понимаешь, что смысла нет, и становится нормально. Помню, в «Спартаке» в сезоне-2013/14 был американский центровой, Джаред Хоман. Была тренировка, и он так развернулся локтем, что у меня до сих пор остался астигматизм.

— Был ли у вас в детстве кумир, у которого хотелось взять автограф?

— Всегда нравился Шакил О'Нил. Я в восторге от него. Человек закончил карьеру и вроде бы мог расслабиться, ничего не делать. А он классно ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Я бы хотел так же двигаться. Так что, если есть предложения, пишите. (Смеется.)