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10 апреля, 11:15

Илья Попов — о Лукиче: «В сборной он другой, всем говорит «мой сына»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» рассказал о совместной работе с наставником национальной сборной Зораном Лукичем.

— Давайте вспомним ваш переезд в Нижний Новгород и дебют в Евролиге-2014/15.

— Это приятный момент. Помню, набрал шесть очков и шесть подборов в выездном матче с «Реалом», на их знаменитой арене. Но закрепиться тогда в ротации было нереально. Так что потренировался полгода с коллективом и на полгода уехал на перевоспитание к Эдуарду Сандлеру.

— Он тогда только начинал свою тренерскую карьеру?

— Да, у Эдуарда был сербский помощник, который постоянно ему подсказывал, наводил на правильный путь. Это был интересный сезон. Мы вышли в плей-офф с восьмого места и обыграли в серии «Самару», победившую в регулярке. Затем дошли до финала, но там не справились с «Новосибирском». Обидно, но самое главное, что я очень много играл.

— Затем вы вернулись в «НН» и провели еще пару сезонов под руководством Айнарса Багатскиса, Артураса Шталбергса и застали возвращение Зорана Лукича. Сложились ли у вас отношения с сербским специалистом?

— В тот момент — нет. В сборной намного лучше. Когда Зоран вызвал меня в национальную команду, то на собрании сказал, что у нас были разногласия с Ильей, но это в прошлом. Сейчас все хорошо, я поменял свое мышление. Сказал примерно так. Он всегда интересно преподносит свои мысли.

— Были ли шансы закрепиться в составе нижегородцев?

— Был момент, когда Драгичевич получил травму. Я месяц хорошо играл. Потом он восстановился, и я вновь плотно сел на лавку. Надо понимать, что команда была очень сильная. Я молодой пацан, который практически не играл на взрослом уровне. Плюс если бы лига была тогда на уровне последних сезонов, то у меня были бы хорошие шансы.

— Тогда был совершенно другой уровень соперничества?

— Мне кажется, да. А может, я стал старше, кто знает. (Улыбается.)

— Какой тренер Дражен Анузулович? Он похож на Зорана Лукича?

— Не могу ничего про них говорить. Мне кажется, это неправильно. Единственное, отмечу, что подход у них все-таки разный. Да и Зоран сильно изменился. В «НН» это был один тренер, в сборной — другой. Всем говорит «мой сына». В Нижнем я такого не помню. В любом случае я благодарен им обоим. Ко всему отношусь как к опыту и стараюсь искать позитивные вещи.

Шакил О'Нил и&nbsp;Илья Попов.«Шакил О'Нил ведет шоу, снимается в рекламе, пишет треки. Хотел бы двигаться так же». Откровения баскетболиста Попова
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Зоран Лукич
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