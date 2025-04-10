Илья Попов рассказал об опыте игры в чемпионате Швейцарии

Центровой «Уралмаша» и сборной России Илья Попов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о выступлении за «Лайнс де Женев». В составе этой команды Попов стал вице-чемпионом Швейцарии.

— Как в 2019 году появился вариант с Женевой?

— В тот момент уже думал об отпуске. Хотел показать маме Париж и Португалию. Все было распланировано. Мы едем из Петербурга до Хельсинки, оттуда в Париж, гуляем два дня — и потом в Португалию. И в этот момент звонит агент и спрашивает, поеду ли я играть в Швейцарию. Отвечаю, что хочу. Все-таки интересный опыт, проверить свой уровень, свой английский. С другой стороны, все уже оплатил и надо побыть с семьей. Он сказал, чтобы я решил до вечера, но я сразу дал ответ, что еду играть.

— Как складывался тот отрезок?

— Они подписали меня на плей-офф. И после какого-то раунда тренер дал три выходных, а я полетел в Португалию. Пишет агент: «Как дела, как обстановка?» Отвечаю, что сейчас сажусь в самолет и лечу в Порту. Он говорит, что это далеко. Нет, всего 1,5 часа на самолете. В итоге прилетел к семье, побыл с ними два дня и вернулся обратно. Как будто летал из Москвы в Петербург и обратно.

— А что скажете про уровень чемпионата Швейцарии?

— Уровень довольно низкий. Мне кажется, у нас были все шансы выиграть титул. Но там другой менталитет. Мои партнеры не стремились к чемпионству. Они могли сесть в кафе, заказать американо и целый день провести за беседами, смакуя эту чашечку кофе. Я старался, но в одиночку ничего не сделаешь. Зато прикольно было почувствовать себя легионером. Тебе дают мяч, и надо показать какой-то результат. Это было классно.

— Были какие-то приключения за площадкой?

— Успел заболеть ангиной. Сразу повезли в больницу, лечили антибиотиками.

— Предлагали остаться на новый сезон?

— Тренер звал в свою новую команду. У него заканчивался контракт, и он поехал работать то ли в Италию, то ли в Бельгию, но у меня было действующее соглашение с «Енисеем».