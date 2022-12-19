Тренер «Зенита»: «Мы совсем не защищались и пропустили 91 очко, что неприемлемо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Адамантиос Панагиотопулос остался недоволен игрой команды в матче против «Автодора» (79:91) в Единой лиге ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю «Автодор». Они показали хороший баскетбол и заслужили победу. Для нас матч получился очень и очень тяжелым.

Отсутствие ряда игроков — не оправдание для нас. Мы совсем не защищались и пропустили 91 очко, что неприемлемо. Нам нужно много работать и значительно улучшать свою игру. Надеюсь, скоро недостающие баскетболисты вернутся в строй», — цитирует тренера сайт «Зенита».

Главный тренер питерской команды Хави Паскуаль пропускал эту встречу из-за болезни.