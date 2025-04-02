Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

2 апреля, 10:22

Источник: «Самара» может пропустить следующий сезон Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото БК «Самара»
Telegram Дзен

Баскетбольный клуб «Самара» может не сыграть в следующем сезоне Единой лиги ВТБ из-за долгов, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, с иском в суд обратилось ООО «Тпв Рус», которому баскетбольный клуб задолжал почти 48 миллионов рублей. Представители компании попросили арестовать эту сумму и все движимое и недвижимое имущество «Самары», а также запретить клубу участвовать в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне.

Сообщается, что на данный момент суд согласился лишь арестовать счета и имущество общей стоимостью 47,88 миллиона рублей, за исключением средств на выплату зарплат и налогов.

Ранее «СЭ» сообщал, что игроки «Самары» подписали контракты с новой администрацией клуба во главе с генеральным директором Алексеем Ягуновым, перед этим расторгнув договор с Самарским областным баскетбольным спортивным клубом «Самара». Новая администрация клуба выплатит все регламентные долги, связанные с выступлением команды в Лиге ВТБ.

Ронни Харрэлл и&nbsp;Вячеслав Федорищев.БК «Самара» избавляется от американцев. Губернатор пообещал команде «новый подход»
Источник: Mash на спорте
5
БК Самара
Читайте также
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя