Источник: «Самара» может пропустить следующий сезон Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Самара» может не сыграть в следующем сезоне Единой лиги ВТБ из-за долгов, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По данным источника, с иском в суд обратилось ООО «Тпв Рус», которому баскетбольный клуб задолжал почти 48 миллионов рублей. Представители компании попросили арестовать эту сумму и все движимое и недвижимое имущество «Самары», а также запретить клубу участвовать в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне.

Сообщается, что на данный момент суд согласился лишь арестовать счета и имущество общей стоимостью 47,88 миллиона рублей, за исключением средств на выплату зарплат и налогов.

Ранее «СЭ» сообщал, что игроки «Самары» подписали контракты с новой администрацией клуба во главе с генеральным директором Алексеем Ягуновым, перед этим расторгнув договор с Самарским областным баскетбольным спортивным клубом «Самара». Новая администрация клуба выплатит все регламентные долги, связанные с выступлением команды в Лиге ВТБ.