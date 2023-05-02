Источник: сотрудники полиции установили личность одного из нападавших на баскетболиста Шведа

Сотрудники полиции установили личность одного из мужчин, причастных к избиению баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает Telegram-канала Baza.

По предварительным данным им оказался уроженец Азербайджана Князь А.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.