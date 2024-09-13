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Сегодня, 22:15

Итудис рассчитывает на возвращение российских клубов в Евролигу в ближайшее время

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис, выигравший с клубом два титула Евролиги, в интервью «СЭ» отметил, что армейцы сделали правильный выбор в пользу Андреаса Пистиолиса.

— Вас удивило, что перед стартом плей-офф-2023/24 ЦСКА решил назначить главным тренером вашего многолетнего помощника Андреаса Пистиолиса?

— Нет, это был очевидный выбор. Андреас прекрасно знает организацию, работал почти со всеми ключевыми игроками. Так что была высокая вероятность, что он сможет быстро влиться в процесс и помочь команде выбраться из кризиса. А в итоге он смог помочь ЦСКА взять титул, преобразил коллектив. Очень рад, что у него все получилось.

— Скучаете по Москве? Возможно, по каким-то местам?

— В первую очередь я скучаю по друзьям, которые остались в ЦСКА. Мы на регулярной связи, но видимся не так часто, как хотелось бы. Если бы армейцы продолжали играть в Евролиге, то с этим не было бы никаких проблем.

— Как думаете, в течение пяти лет российские клубы вернутся в еврокубки?

— Я надеюсь, что это случится гораздо раньше. Как член совета тренеров Евролиги хочу сказать, что мы бы хотели видеть российские клубы на европейских турнирах. Пришло время говорить о российских клубах на закрытых встречах функционеров и укреплять нашу дружбу, потому что они (российские клубы. — Прим. «СЭ») не имеют отношения к происходящему. Это происходит на политическом уровне.

Димитрис Итудис. «Вернутся ли российские клубы в Евролигу в ближайшие пять лет? Надеюсь, это случится раньше». Интервью Итудиса

Баскетбол
БК ЦСКА
Димитрис Итудис

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