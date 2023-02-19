Итудис, Ведищев и Каун вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ

Незадолго до Матча звезд-2023 прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги ВТБ.

Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне баскетболист Александр Каун, а также президент краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев введены в Зал славы.

Кроме Кауна, в Зал славы вошли также баскетболисты Джордан Мики («Химки», «Зенит») и Эрик Макколлум (УНИКС, «Химки», «Локомотив-Кубань»). Еще одним членом Зала славы стал президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов.

Впервые Зал славы Единой лиги ВТБ был представлен за день до Матча Звезд-2019.