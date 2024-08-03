Ухов — об Аврамовиче: «Круто, что смогли подписать такого игрока»

Чемпион Евролиги, трехкратный чемпион Лиги ВТБ Иван Ухов в интервью «СЭ» отметил высокий уровень мастерства защитника сборной Сербии Алекса Аврамовича, который недавно стал игроком московского клуба.

— Самым звездным новичком стал защитник сборной Сербии Алекса Аврамович. Много видели его в деле?

— Не так часто за «Партизан», больше за сборную. Например, смотрел товарищеские матчи сербов этим летом. Алекса — цепкий защитник, прессингует по всей площадке. В нападении хорошо организовывает игру, имеет стабильный дальний и средний бросок. Круто, что смогли подписать такого игрока этим летом.

— Еще в ЦСКА вернулся Владимир Карпенко. Следили за его прогрессом в прошлом сезоне?

— Конечно, Володя прибавил, получая игровые минуты в «Енисее». В регулярном сезоне ему не так часто доверяли, зато он ярко проявил себя в плей-офф. Почувствовал уверенность, брал игру на себя. Надеюсь, он не будет останавливаться на достигнутом и продолжит прогрессировать дальше, помогая нам.