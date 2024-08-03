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Сегодня, 09:45

Ухов — об Аврамовиче: «Круто, что смогли подписать такого игрока»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион Евролиги, трехкратный чемпион Лиги ВТБ Иван Ухов в интервью «СЭ» отметил высокий уровень мастерства защитника сборной Сербии Алекса Аврамовича, который недавно стал игроком московского клуба.

— Самым звездным новичком стал защитник сборной Сербии Алекса Аврамович. Много видели его в деле?

— Не так часто за «Партизан», больше за сборную. Например, смотрел товарищеские матчи сербов этим летом. Алекса — цепкий защитник, прессингует по всей площадке. В нападении хорошо организовывает игру, имеет стабильный дальний и средний бросок. Круто, что смогли подписать такого игрока этим летом.

— Еще в ЦСКА вернулся Владимир Карпенко. Следили за его прогрессом в прошлом сезоне?

— Конечно, Володя прибавил, получая игровые минуты в «Енисее». В регулярном сезоне ему не так часто доверяли, зато он ярко проявил себя в плей-офф. Почувствовал уверенность, брал игру на себя. Надеюсь, он не будет останавливаться на достигнутом и продолжит прогрессировать дальше, помогая нам.

Иван Ухов. «У меня осталась мечта сыграть за сборную на крупном турнире». Ухов — о преданности ЦСКА и Олимпиаде

Баскетбол
БК ЦСКА
Иван Ухов
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