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Сегодня, 13:39

Иванов объяснил, почему «Минск» и «Руна» отказались от участия в Единой лиге ВТБ

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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему «Минск» и «Руна» попросили исключить их из числа участников турнира.

«Клубу ни разу не удалось выйти в плей-офф, поэтому руководство посчитало — лучше приостановить участие. Важно отметить, что «Минск» продолжит выступление в молодежной лиге ВТБ. «Минску» не удавалось выйти в плей-офф из-за ограниченности бюджета. Я даже не знаю, какой он у клуба, но таковы современные реалии. Очень жаль, ведь «Минск» был с нами с самого начала», — рассказал Иванов.

В то же время «Руна», по словам почетного президента, не смогла соответствовать регламенту лиги.

«Говоря по-простому, они не потянули. Возникли финансовые проблемы, есть задолженности перед игроками. Оба клуба могут вернуться условно через год. Но отмечу, что «Руну» мы будет изучать на соответствие регламента с нуля», — приводит слова Иванова РИА Новости.

По итогам сезона-2023/24 «Минск» занял последнее место по итогам регулярного чемпионата. «Руна» также не попала в плей-офф.

Источник: РИА Новости
БК Минск
БК Руна
Сергей Иванов (чиновник)
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