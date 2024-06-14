Иванов объяснил, почему «Минск» и «Руна» отказались от участия в Единой лиге ВТБ

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему «Минск» и «Руна» попросили исключить их из числа участников турнира.

«Клубу ни разу не удалось выйти в плей-офф, поэтому руководство посчитало — лучше приостановить участие. Важно отметить, что «Минск» продолжит выступление в молодежной лиге ВТБ. «Минску» не удавалось выйти в плей-офф из-за ограниченности бюджета. Я даже не знаю, какой он у клуба, но таковы современные реалии. Очень жаль, ведь «Минск» был с нами с самого начала», — рассказал Иванов.

В то же время «Руна», по словам почетного президента, не смогла соответствовать регламенту лиги.

«Говоря по-простому, они не потянули. Возникли финансовые проблемы, есть задолженности перед игроками. Оба клуба могут вернуться условно через год. Но отмечу, что «Руну» мы будет изучать на соответствие регламента с нуля», — приводит слова Иванова РИА Новости.

По итогам сезона-2023/24 «Минск» занял последнее место по итогам регулярного чемпионата. «Руна» также не попала в плей-офф.