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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:21

Иванов признался, что сомневался в победе баскетболистов ЦСКА над «Зенитом»

Алина Савинова
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Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата между ЦСКА и «Зенитом» (104:89 ОТ).

«У меня очень странные впечатления от игры. Потому что по ходу матча у меня появились глубочайшие, дурацкие подозрения, что ЦСКА отдает игру», — приводит ТАСС слова Иванова.

Армейцы одержали шестую победу подряд и прервали 7-матчевую победную серию питерцев.

«Зенит» с 11 победами и 5 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА располагается на пятой позиции, на счету команды 14 побед и 1 поражение в сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/19501539
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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