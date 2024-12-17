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Сегодня, 08:26

«Известия»: бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма покончил с собой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янис Тимма.
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Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, сообщают «Известия».

В ночь на 17 декабря о смерти 32-летнего спортсмена сообщил Mash. Тело Тиммы было найдено у подъезда его дома. Рядом с ним нашли телефон, в котором обнаружили сообщение бывшей жене — певице Анне Седоковой.

Кроме того, по информации источника, на телефоне баскетболиста была заставка с просьбой позвонить бывшей супруге.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.

Седокова добилась развода с баскетболистом Тиммой. Их брак продержался четыре года

Источник: «Известия»
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Баскетбол
Янис Тимма
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