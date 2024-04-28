Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:50

Антонов — о победе в серии с «Енисеем»: «Поменяли систему защиты, особенно на Рэтан-Мэйсе и Мартине»

Капитан ЦСКА рассказал, как команда перестроилась после смены главного тренера
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Капитан ЦСКА Семен Антонов рассказал «СЭ», как команда перестроилась после смены главного тренера. В 1/4 финала плей-офф армейцы всухую обыграли «Енисей» (3:0.

— Подведите итоги противостояния с «Енисеем». Вторая игра была сложнее для ЦСКА, но в первой и третьей вы доминировали.

— В первую очередь хочу поздравить с этим успехом всю команду. У нас был непростой период. За неделю до начала плей-офф мы поменяли тренера. И всю эту неделю мы работали без выходных, изучая корректировки, которые Андреас [Пистиолис] пытался внести в нашу игру в сжатые сроки. Рад, что это принесло свои плоды. Серия была была тяжелая. Каждый матч проходил по разному сценарию. «Енисей» — сильный соперник, который здорово провел регулярку. Вроде бы у них всё просто. Есть три явных лидера-иностранца, и русские ребята, которые явно добавили при тренере Арсиче. В спортивной наглости, в уверенности в себе. Поэтому относились к ним с большим уважением. Когда ехали в Красноярск, то понимали, что нам надо добавлять в ряде моментов, чтобы закончить серию здесь.
В третьем матче мы контролировали игру, особенно с начала второй четверти. При этом понимали, что они будут бороться до конца, не сдадутся. Что и происходило. Рэтан-Мэйс не останавливался, мы тоже продолжали навязывать свой ритм.

Семен Антонов. «Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ, плей-офф будет горячим». Мнение Семена Антонова

— На втором этапе красноярцы дважды обыграли вас. Что изменил Пистиолис при подготовке к этой серии?

— Повторюсь, времени было мало, работали в сжатые сроки. Где-то поменяли систему защиты. Особенно на Рэтан-Мэйсе, на Джеремайя Мартине. Хорошо выполняли план на игру, атаковали с высоким процентом, хорошо двигали мяч, контролировали подбор на своем щите. Последнее очень важно. Зачастую сдваивались на их лидерах, поэтому у них было преимущество на подборе в нападении. Хорошо, что мы не просели в этом компоненте. За исключением первой половины второго матча в Москве.

Баскетбол
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
0
Читайте также
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
Эксперты назвали самые красивые места для путешествий по РФ для любителей цветов
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тренер «Енисея» Арсич: «ЦСКА был хладнокровнее в нужных моментах»

Капитан ЦСКА рассказал, что Тримбл вернется к началу полуфинальной серии