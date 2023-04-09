Капитан ПБК ЦСКА Курбанов назвал печальной ситуацию с критериями МОК

Капитан ПБК ЦСКА Никита Курбанов рассказал «СЭ» о своем отношении к условиям МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

— Сейчас у вас идет сезон, как оцените промежуточный результат?

— Мы сейчас вышли в полуфинал на «Локомотив» поэтому готовимся к своему полуфиналу.

— Очень много в последнее время говорят про критерии МОК. Как вы относитесь к тому, что люди, которые выступают за ЦСКА, не смогут участвовать в международных соревнованиях?

— Это грустно, печально. Мне не хочется уходить в подробности. Но, мне кажется, это точно не есть хорошо.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение МОК произволом и нарушением принципов Олимпийской хартии.