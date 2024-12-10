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Сегодня, 15:52

Капитан «Самары» Александр Гудумак выбыл до конца декабря

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», один из лидеров «Самары» — Александр Гудумак не сможет помочь своему клубу в ближайшие три недели. Форвард получил травму голеностопа в победном матче с «Локомотивом-Кубань» (72:71).

В текущем сезоне 31-летний капитан «Самары» в среднем набирает 10,5 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 0,9 блок-шота. Самарский клуб идет на седьмом месте в таблице регулярного сезона Единой лиги ВТБ, выиграв 7 матчей из 18.

В декабре команду покинули все четыре легионера. В матче с «Нижним Новгородом», который состоялся 9 декабря, «Самара» сыграла полностью российским составом. Ранее в истории Единой лиги это делали только две команды: «Красные Крылья» и МБА.

Баскетбол
БК Самара
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