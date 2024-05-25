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Сегодня, 17:14

Карасев объяснил важность победы «Зенита» в первой игре серии с «Локо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился эмоциями от победы над «Локомотивом-Кубань» (79:77) в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ за третье место.

«Очень рад, что мы начали серию с победы, — сказал на пресс-конференции Карасев. — Игра была сумбурной, много перепадов — уходили в отрыв, а затем пропускали рывки соперника. «Локо» в конце убежал на 7 очков, но мы не опустили руки и забрали эту важную для нас победу. Сейчас будем готовиться ко второй игре. Хочется надеяться, что у Мориса Ндура все нормально с ногой, потому что подобные ситуации не очень приятные (сенегальский центровой не смог самостоятельно покинуть паркет в концовке матча, — прим. «СЭ»)».

Также Карасев рассказал, насколько сложно настраиваться на борьбу за бронзу.

«Тяжело, — подчеркнул форвард. — Я утром с кровати, чтобы нормально ходить, встаю 20 минут. Конец сезона, мы понимаем, что болельщики нас поддерживают. Мы играем на своей площадке, играем ради них. Ты вообще, когда играешь в баскетбол, то в любой игре нацелен на победу — вне зависимости, — это предсезонка, регулярка или плей-офф. Если у тебя этого в крови нет, то лучше не играть в баскетбол».

Второй матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в понедельник, 27 мая. В этом сезоне для победы в серии за третье место нужно выиграть три матча.

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«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за бронзу