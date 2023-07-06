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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:53

Карпенко перешел в «Енисей» на правах аренды из ЦСКА

Мария Гусева
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Разыгрывающий защитник Владимир Карпенко перешел в «Енисей» из ЦСКА на правах аренды, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Соглашение с 22-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

С 2017 года Карпенко выступал за команды клубной системы «Нижнего Новгорода». С 2019-го — в молодежном проекте ЦСКА, с которым выиграл Единую молодежную лигу ВТБ и был признан лучшим атакующим защитником «Финала восьми». С марта 2022-го на регулярной основе подключался к работе с основной командой.

В прошедшем сезоне сезоне баскетболист принял участие только в 9 матчах за основу ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Еще 13 встреч Карпенко провел в Суперлиге, набирая в среднем по 22,9 очка, делая 4,5 передачи, 4,3 подбора и 2 перехвата за 29 минут на паркете.

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5726
баскетбол
БК Енисей
БК ЦСКА
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