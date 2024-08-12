Кириленко отметил, почему клубы Лиги ВТБ отказались от участия в Кубке России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «Известиям» отметил, что жесткий лимит на легионеров в Кубке России (два иностранца в заявке) отпугивает клубы Единой лиги ВТБ от участия в турнире. При этом в РФБ не готовы менять это правило.

— Поделитесь ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ?

— Рассчитываю, что нас ждет такая же высокая конкуренция, как в сезоне-2023/24. Первые три-четыре месяца была невероятная плотность. Все обыгрывали друг друга. Потом был очень крутой плей-офф. Да, ЦСКА одержал итоговую победу, но в регулярке их лихорадило. Не потому, что они плохие, а потому, что другие команды рвали и метали. Особо отмечу «Уралмаш», «Енисей» и «Парму», которые регулярно «кусали» топ-клубы. Это дает импульс развития баскетбола в регионах. Полные трибуны на домашних матчах этих клубов в плей-офф — это показатель. Так что жду повторения такого конкурентного чемпионата.

— На Кубок России заявилось всего четыре клуба Единой лиги ВТБ. Как к этому относитесь?

— Это минус для тех, кто отказался от участия. Все-таки участие в Кубке России — хороший шанс взять титул. Далеко за примерами ходить не надо. В сезоне-2022/23 «Пари НН» спас свой сезон, выиграв кубок. В прошедшем сезоне «Зенит» скрасил неудачу в Лиге ВТБ золотом Кубка России. Мне жаль, что в новом сезоне основными составами решили играть только в «Пари НН», МБА, «Парме» и «Уралмаше».

Понятно, что не всем нравятся наши правила относительно жесткого лимита на легионеров. Но наш подход заточен на то, чтобы российские игроки играли важные роли в матчах на вылет. И за последние годы есть масса примеров, когда участие в Кубке помогло нашим баскетболистам выйти на новый уровень. Да и для клубов это был серьезный барьер. Та же «Парма» перешла из Суперлиги в Лигу ВТБ после победы в кубке. «Уралмаш» после бронзы Кубка-2023/24 очень круто завершил дебютный сезон в Единой лиге.