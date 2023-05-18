Кириленко прокомментировал третье место ЦСКА в год столетия

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «СЭ» выразил мнение, что поражение ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань» сделает московский клуб сильнее.

«Они должны были собрать полную коллекцию, — сказал «СЭ» Кириленко. — Золота много, в прошлом сезоне было серебро, в этом бронза (смеется). Если серьезно, то, конечно, все в армейском клубе были сильно разочарованы поражением в полуфинале. Но всегда выигрывать невозможно. Поражение — это часть спорта. В следующем сезоне они будут сильнее».

В серии за третье место армейцы обыграли «Зенит» (4:1). В финале УНИКС оказался сильнее «Локо» (4:1).