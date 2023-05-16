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Единая лига ВТБ

16 мая, 23:17

Кириленко: «Такой прекрасный баскетбол! Хочется видеть как можно больше подобных игр»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко хотел, чтобы финальная серия Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью» продлилась семь матчей.

«Такой прекрасный баскетбол, такой накал финальной серии — хочется видеть как можно больше подобных игр. Поэтому, конечно, я хотел, чтобы был и седьмой матч в серии. УНИКС — более опытная команда, «Локомотив» же смог преподнести сенсацию, выйдя в финал, и смог конвертировать свою работу с молодежью, которую он вел на протяжении многих лет. Российские ребята, выходцы из академии «Локо», сейчас занимают ведущие позиции в основной команде», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В пятом матче серии УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 98:89 и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Казанский клуб впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.

Источник: ТАСС
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Андрей Кириленко
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